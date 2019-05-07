قائد سجن إنسين: الإفراج عن صحفيي رويترز ضمن عفو في ميانمار

وأدين الصحفيان وا لون (33 عاما) وتشاو سو أو (29 عاما) في سبتمبر/ أيلول الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب رويترز.

يذكر أن المحكمة العليا في ميانمار، رفضت نهاية أبريل/نيسان الطعن المقدم من صحفيي "رويترز"، وا لون وتشاو سو أو، اللذين حكم عليهما بالسجن لانتهاك قانون الأسرار الرسمية، في قضية تاريخية أثارت تساؤلات بشأن انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

وقال القاضي سو ناينج للمحكمة في العاصمة نايبيتاو، من دون الخوض في تفاصيل "حكم عليهما بالسجن سبع سنوات وهذا القرار سليم. الطعن مرفوض".