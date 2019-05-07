شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لـ«ربات البيوت» في رمضان.. منازل كثيرة احترقت لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت حسابات تهتم بالأمن والسلامة على موقع “تويتر” مقطعاً مصوراً لأحد رجال الدفاع المدني وهو يشرح طريقة إخماد الحرائق التي يتسبب بها الزيت.
وأظهر الفيديو رجل الدفاع المدني وهو يحاول إخماد حريق في “حلّة” بسبب الزيت إلا أنه لم ينجح، مبيناً أن الطريقة الصحيحة هي أن يتم تمرير جسم يمنع الأكسجين على “”الحلة” بشكل أفقي.
وفي ذات السياق، نصح مختصون بشراء “بطانيات مكافحة الحرائق” لا سيما في رمضان؛ إذ تكثر الحرائق في المنازل بسبب إعداد الولائم وسرعة تجهيزها، وأحياناً نسيان الطعام؛ ما يتسبب باندلاع حرائق كثيرة.
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