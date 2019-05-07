بالصور.. حفلات الزفاف الأمريكية تستخدم "الحمير" في موضة جديدة

بدأ اتجاه جديد في حفلات الزفاف الأمريكية يعتمد على استخدام الحمير بدلا من الكلاب والحيوانات المعتادة.

ويقوم الأزواج في ولايات تكساس وكاليفورنيا باستئجار الحمير لتقديم المشروبات أو الوجبات الخفيفة للضيوف في يومهم الكبير والتقاط الصور معهم.

وذكرت وسائل الإعلام أن كل حمار يحمل من ست إلى 12 زجاجة بيرة في وقت واحد، وتظهر الحيوانات في الصور الجماعية، كما أن العروس والعريس يتجولان معهم لالتقاط الصور وتخليد هذه اللحظة.

وظهر حماران في الصور يرتديان الأكاليل حول رقبتهما ويحمل كل منهما سلتين بها المشروبات والوجبات في شكل أنيق.

ووفقا لأصحاب الحيوانات، يتم استخدام الحيوانات في حفلات الأطفال وبدلا من المشروبات الكحولية يستخدمون أكياس الفشار.