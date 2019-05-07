الخيال العلمي يتحول لحقيقة.. المقاتلات الأمريكية تستخدم الليزر في المعارك

يبدو أن المعارك الجوية التي نراها في أفلام الخيال العلمي السينمائية، والتي يتم خلالها استخدام أشعة الليزر للتصدي لصواريخ وقذائف الأعداء، باتت أقرب للواقع، حيث أوضح موقع engadget.com المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن سلاح الجو في الجيش الأمريكي يعمل على تزويد طائراته بوحدات خاصة لأسلحة الليزر ذاتية الطاقة.

وبحسب الموقع، سيتم تثبيت أسلحة الليزر في الطائرات لتعمل على إبطال وتدمير الصواريخ المعادية جو-جو وأرض-جو، ضمن نظام "الدرع".

وأوضحت شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin المسؤولة عن تطوير نظام الدرع " SHIELD" الخاص بسلاح الجو الأمريكي، أنه وعلى الرغم من النجاح في ردع الصواريخ والقذائف الموجهة المعادية إلا أن تثبيت النظام على الطائرات لن يحدث قبل عام 2021.

وأرجعت الشركة المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع والأمن والتقنيات المتقدمة الأمر إلى أن نظام الدرع ضخم للغاية، بحيث يستحيل حمله جوا بواسطة مقاتلات سلاح الجو، لذلك لا تزال الدراسات تجرى من أجل إنتاج تكنولوجيا أصغر حجما وأقل وزنا.