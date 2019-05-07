القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية نفذتا عملية مشتركة استهدفت مركز المشرق السعودي في جيزان. © AP Photo / Hani Mohammed ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن عملية القصف المدفعي المسنود بسلاح الجو المسير. وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع. Advertisements وتأتي العملية عقب ساعات من إعلان الجماعة قصف مدفعيتها تجمعات لجنود سعوديين في موقع المشرق بجيزان. وأعطبت وحدة الهندسة في "أنصار الله"، الاثنين، جرافة عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في جبل القلحة بجيزان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن قصف مركز عسكري سعودي في جيزان بسلاح الجو المسير والمدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.