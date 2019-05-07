الجيش الليبي يعلن شن غارات جوية على مواقع في طرابلس

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البيضاء- سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد شنت غارات فجر اليوم الثلاثاء على مواقع استراتيجية لتجمعات المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق على تخوم مدينة طرابلس".
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
وأوضح العبيدي أن "خلال هذه العمليات الجوية كذلك قوات المشاة قد دمرت عدد من الآليات والمخازن التابعة لهذه الجماعات المسلحة".
وحذر رئيس شعبة الإعلامي الحربي "كافة المواطنين القاطنين في تلك المناطق عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة، والانتباه من العدو الذي يستغل وجودهم في هذه المناطق".
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