شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات: الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والخرمة، والمويه، وبني سعد، وظلم، والأجزاء المجاورة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 من صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني “هنا“، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.