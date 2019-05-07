«تويتر» يُتيح لمستخدميه إضافة "صور GIF" إلى التغريدات

اعتبارًا من اليوم، يمكن لمستخدمي منصة "تويتر" تضمين صور GIF في تغريداتهم، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا تضمين ما يصل إلى أربع صور أو فيديو.

ويصل التحديث على أنظمة التشغيل الأندرويد وiOS والمنصة عبرmobile.twitter.com، والآن بدأت حسابات مثل GameOfThrones و@ NASA باختبار بالفعل، وهي وظيفة دعا إليها العديد من مستخدمي تويتر وهي واحدة من العديد من التغييرات الحديثة التي أحدثتها المنصة.

وتسببت إضافة صور GIF إلى مخطط إعادة التغريد الأصلي في حدوث بعض الفوضى المرئية، لذلك توصل فريق تصميم تويتر إلى تصميم جديد يتضمن تغريدة داخلية مكثفة توفر المزيد.

ويأمل "تويتر" أن يجعل من السهل معرفة من يقوم بالتغريد مقابل إعادة تغريد، وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي "الجزء الأكثر إثارة في المشروع هو العمل على ميزة طلبها الكثير من المستخدمين".

وكجزء من إعلانه، شاركت "تويتر" عدة منشورات من قبل المستخدمين الذين طلبوا الوظيفة مسبقًا، بالإضافة إلى ميزة جديدة، فإن الميزة الجديدة محاولة لإثبات أن تويتر يستمع فعليًا إلى مستخدميه.