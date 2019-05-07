"قشرة" سماعة "أبل" تنقذ حياة تايواني

ابتلع التايواني هسو أحد سماعات Airpods اللاسلكية لشركة أبل بعد أن نام وهو يستمع للموسيقى ثم تفاجأ الشاب باختفاء إحدى السماعات، وفقا العين الإخبارية.

وقام هسو باستخدام هاتف آيفون الخاص به لتعقب السماعة الأخرى لكنه تفاجأ أنها موجودة في معدته.

وقال هسو: "بحثت في غرفتي لكني لم أتمكن من العثور عليه ثم أدركت أن الصوت قادم من بطني".

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وبعد تحديد موقع السماعة، ذهب هسو إلى المستشفى، حيث تم الشكف عن السماعة من خلال الأشعة السينية.

وتفاجأ هسو عندما اكتشف أن السماعة مازالت تعمل بشكل طبيعي ولم يكن يعاني من أي ألم.

وفقا للأطباء الذين عالجوا هسو، فإن القشرة البلاستيكية في سماعة أبل كانت ضرورية لنجاته من أي خطر يهدد حياته.