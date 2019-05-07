شكرا لقرائتكم الحريري بعد لقاء ثلاثي جمعه وعون وبري في بعبدا: لبنان بعيد عن الافلاس وذاهبون لتنظيم الامور بالدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 04:00

أكد ‏رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من بعبدا مساء أمس (الاثنين) بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري أن "موقفنا والرئيس عون ورئيس المجلس النيابي واحد ونريد القيام باصلاح لمصلحة جميع اللبنانيين، وهذا الموقف ليس موجها ضد قطاع محدد في البلد. لدينا فرصة ذهبية للاتفاق على موازنة واقعية. لبنان بعيد عن الافلاس، ونطلب من الاعلام عدم المشاركة بنشر الاشاعات. كل القطاعات ستساهم في الموازنة ومن ضمنها القطاع المصرفي، ويجب علينا ان نعمل مع بعض وليس ضد بعض، وليس صحيحا ان الاصلاحات هي لمصلحة "سيدر" بل لمصلحة اللبنانيين".



اضاف: "لن نمس بذوي الدخل المحدود لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هناك من يبث إشاعات حول افلاس البلد. وستلاحظون أن اكثر من 70 في المئة مما يحكى عنه في الشارع غير موجود في الموازنة ونأمل الانتهاء من الموازنة في نهاية الاسبوع".

وتابع: "أكدنا مرارا ألا مس بالفقراء، لكن ثمة من يقوم بأوركسترا ومن يريد التسريب فليسرب النص كما هو وليس كما يريده".

ورأى "ان دمج صناديق التعاضد لا يعني إلغاءها لأن ليس منطقيًا وجود 15 صندوق تعاضد، ويجب أن يكون ثمة معيار وحيد نأخذه على كل الموظفين مع وجود بعض الاستثناءات".

Advertisements

وتوجه الحريري للقضاة، قائلا: "الأمور لا تُحل بالاضراب، والحوار لا يحصل بالضغط". وقال: "وضعنا الاقتصادي متأزم لكن كل الحلول بيدنا، وخلال الأيام المقبلة لن تروا أي تسريبات متناقضة".

ولفت الى "اننا نقوم بإلاصلاح في البلد، واليوم هناك اشاعات كاذبة حول مواضيع لم نناقشها في الموازنة ولا نريد ان نناقشها، والسؤال اليوم: هل نحن بلدا معافى اقتصاديا؟"، مركزا على "أننا اليوم أمام أزمة اقتصادية ونحن نعمل لمعالجتها".

ورأى الحريري، بعد لقاء ثلاثي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا، أن "موظفي القطاع العام لا يحق لهم الاضراب، كما ان موظفي المرفأ والاساتذة في الجامعة اللبنانية اليوم يضربون على شيء غير موجود. لكن اليوم لا يمكن في دولة ان يكون هناك 15 معيارا لـ15 مصلحة يعملون الشيء نفسه، ونحن اليوم نقوم بإصلاح وتقشف، ولكن بالمقابل هناك 12 بليون دولار ان كان من "مؤتمر سيدر" او قوانين بـ3 بليون دولار مشاريع في مجلس النواب تحرك الوضع الاقتصادي في البلد".

واعتبر انه "لا يمكن ان يبقى النمو في البلد 1 في المئة، ومع الاصلاحات نريد ان نصل الى 7 و8 في المئة، ونحن ذاهبون لتنظيم الامور في الدولة". وسأل "من اجل ماذا الاضرابات اليوم، حتى الان لا افهم لماذا حصلت؟".

وأكد أن "البنك المركزي لديه استقلالية عن كل شيء، وهذا الموضوع اثبت في كل المراحل من الحرب الى الان، ومصلحة لبنان هي كذلك، والقانون الدولي يمنع الدولة ان يكون لها سطوة على البنك المركزي"، وقال: "يوم غد امور مصرف لبنان ستكون محلولة وذلك بعد حديثي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".