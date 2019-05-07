شكرا لقرائتكم الصين تندّد بإبحار مدمرتين أميركيتين في البحر الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب، رويترز | منذ 4 ساعات في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 22:31

ندّدت بكين اليوم الاثنين بإبحار سفينتين حربيتين أميركيتين قبالة جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في البحر الجنوبي.



وقال ناطق باسم الخارجية الصينية إن بلاده «تعبّر عن استيائها العميق ومعارضتها الشديدة» للأمر. وأضاف أن السفينتين الأميركيتين دخلتا المياه القريبة من كتل صخرية تسيطر عليها بكين في أرخبيل سبراتلي «من دون أخذ إذن الحكومة العسكرية» في المنطقة، مشيراً الى أن البحرية الصينية «طلبت منهما المغادرة».

واعتبر الناطق أن سلوك البحرية الأميركية يشكّل «انتهاكاً للسيادة الصينية، يهدّد السلام والأمن والنظام في المناطق البحرية المعنية»، وحضّ الولايات المتحدة على «إنهاء هذه الاستفزازات».

Advertisements

جاء ذلك بعدما أعلن ناطق عسكري أميركي أن المدمّرتين «بريبل» و»تشونغ هون» أبحرتا على بعد 12 ميلاً بحرياً عن منطقة شعاب مرجانية في جزر «سبراتلي». وأشار إلى أن هذا «المرور البريء» استهدف «تحدي المطالب البحرية المفرطة (للصين) والحفاظ على إمكان الوصول إلى الممرات المائية التي يحكمها القانون الدولي».

وتنفذ البحرية الأميركية في انتظام عمليات تستهدف تأكيد «حرية الملاحة» في بحر الصين الجنوبي الذي تزعم بكين سيادتها عليه بالكامل تقريباً.في المقابل، تطالب فيتنام والفيليبين وبروناي وماليزيا وإندونيسيا وتايوان بالسيادة على أجزاء منه.

الى ذلك، رفضت الصين اقتراحاً بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا، في شأن اتفاق جديد يحدّ من التسلّح النووي.

وقال ناطق باسم الخارجية الصينية إن القوات النووية في بلاده عند «أدنى المستويات» المطلوبة وفق حاجات الأمن القومي، مشدداً على أنها لا تُقارن بما لدى الولايات المتحدة أو روسيا. وزاد: «تعارض الصين حديث أي دولة عنها في ما يتعلّق بمسألة الحدّ من التسلح، ونحن لن نشارك في أي مفاوضات ثلاثية في شأن اتفاق لنزع السلاح النووي».