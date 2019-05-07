شكرا لقرائتكم قبطان الطائرة الروسية المنكوبة يبرّر اشتعالها ببرقٍ وهبوط عنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب، رويترز | منذ 5 ساعات في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:50

برّر قبطان طائرة تابعة لشركة «آروفلوت» الروسية، قُتل 41 من ركابها بعدما اشتعلت فيها النار الأحد لدى هبوطها اضطرارياً في مطار بموسكو، الكارثة ببرق وخزانات وقود ممتلئة وهبوط عنيف وظروف مناخية صعبة.



وقال الطيار دنيس إفدوكيموف: «بسبب البرق، فقدنا الاتصال اللاسلكي وانتقلنا الى نظام الحدّ الأدنى للقيادة، أي من دون جهاز كومبيوتر كالمعتاد، ولكن بطريقة مباشرة. انه نظام الطوارئ». وأضاف في حديث لصحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية: «تمكنا من استعادة الاتصال عبر تردّد الطوارئ، لكنه كان قصيراً وعمل فقط في شكل متقطع. استطعنا أن نقول بضع كلمات، ثم انقطع الاتصال».

وأشار الى ان النار اشتعلت في الطائرة نتيجة الهبوط العنيف، مضيفاً: «السبب هو أن الخزانات كانت ممتلئة».

وافادت مصادر بنشوب حريق في الطائرة، وهي من طراز «سوخوي سوبرجيت 100». لكن تسجيلاً مصوراً بُثّ بعد ساعات على الحادث، أظهر أن الطائرة تلامس المدرج، ثم تهتز قبل أن تشتعل.

وأفاد موقع «فلايت رادار 24» لتعقّب حركة الطيران بأن الطائرة دارت مرتين فوق موسكو، قبل أن تهبط اضطرارياً بعد أقلّ من 30 دقيقة في الجوّ. وتعطلت عجلات هبوط الطائرة نتيجة الارتطام، واشتعلت النار في محركاتها.

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ونقلت «إنترفاكس» عن مصدر قوله إن الطائرة لم تنجح في الهبوط اضطرارياً سوى في المحاولة الثانية، مشيراً الى تعطّل بعض أنظمتها. وتابع أن الهبوط الاضطراري كان صعباً، لدرجة أن ركاماً دخل المحركات، ما أدى إلى اشتعال حريق غمر بسرعة الجزء الخلفي من جسم الطائرة.

وبعد الهبوط مباشرة، أُجلي الركاب المذعورون بواسطة المزالق في مقدّم الطائرة، التي تفتح تلقائياً في حالات هبوط اضطراري، فيما كانت تشتعل بسرعة كبيرة ويتصاعد منها دخان أسود. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن «مصدر مطلع» إن إخلاء الطائرة تأخر، نتيجة إصرار ركاب على حمل أمتعتهم أولاً.

وقال راكب إنه شاهد «وميضاً أبيض اللون» أثناء الرحلة، وتابع: «أقلعنا ثم ضربت صاعقة الطائرة التي استدارت عائدة وكان هناك هبوط اضطراري. كان الهبوط صعباً، كنا خائفين جداً وكدنا نفقد الوعي. الطائرة قفزت لدى هبوطها على مدرج المطار مثل جندب، ثم اشتعلت النار فيها على الأرض».

وأعلنت مصادر في أجهزة الطوارئ العثور على «الصندوقين الأسودين» للطائرة في مكان الحادث، وتسليمهما الى المحققين.

وكان 78 شخصاً في الطائرة عندما اضطرت للعودة إلى مطار موسكو- شيريميتييفو، بعد دقائق على إقلاعها متّجهة إلى مورمانسك. وأعلنت لجنة التحقيق، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيقات في روسيا، مقتل 41 شخصاً، بينهم أميركي، وجرح 9، 3 منهم في حال خطرة.

وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث، كما وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأقارب الضحايا. لكن وزارة الطوارئ أعلنت أنها لا تعتزم وقف تحليق الطائرات من طراز «سوخوي سوبرجيت-100» بعد الحادث.