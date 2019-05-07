شكرا لقرائتكم جنبلاط: التقشف أفضل من الصعود والانتحار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 23:09

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الوزير السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "يذكّر الحزب الاشتراكي بموقفه التاريخي المطالب بالضريبة التصاعدية بعد إقرار الدخل الموحد، وتغريم المستبيحين للأملاك البحرية لصالح الخزينة وليس لصالح المخالفين، وإعادة النظر بالتدبير رقم ٣، وإقرار سلسلة رتب ورواتب موحدة وكارثة الكهرباء والأفضل إقرارها اليوم تفادياً للصعود إلى المجهول".



وأضاف: "كم كان للحزب الاشتراكي مواقف تطالب بإعادة النظر بالاولويات منذ التسعينات لكن لا حياة لمن تنادي ومع الاسف تأخرت المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد عند البعض نتيجة حسابات سياسية ضيقة. لذا أرى أن تنفيذ سياسة التقشف التي أوردها الوزير(علي حسن) خليل مهما قست أفضل من الصعود والانتحار".