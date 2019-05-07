شكرا لقرائتكم الاحتفال بذكرى شهداء 6 أيار يعود الى ساحتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 01:01

احيت الدولة اللبنانية صباح اليوم الاثنين، ذكرى الشهداء، مستعيدة الاحتفال التقليدي الذي كان يقام امام نصب الشهداء في الساحة التي تحمل اسمهم في الوسط التجاري لمدينة بيروت.



واقيم احتفال وطني في ساحة الشهداء وضع خلاله وزير الدفاع الياس بو صعب اكليل زهر باسم "الجمهورية اللبنانية" على نصب الشهداء.

وشارك في الاحتفال قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي، نقيب محرري الصحافة جوزف قصيفي، ونائب نقيب الصحافة اللبنانية جورج سولاج ممثلا النقيب عوني الكعكي، وعائلات الشهداء.

وقائع الاحتفال

عند التاسعة وخمس وعشرين دقيقة اكتمل وصول الرسميين الى ساحة الشهداء حيث توجهوا الى المكان المخصص لهم، وبعد خمس دقائق وصل وزير الدفاع، حيث عرض ثلة من لواء الحرس الجمهوري ثم صافح قائد حرس الشرف. بعدها توجه الى امام نصب الشهداء حيث وضع اكليل زهر على قاعدته، وعزفت موسيقى الجيش: معزوفة الموتى، ولازمة نشيد الشهداء، ولازمة النشيد الوطني.

وتحدث بوصعب بكلمة مقتضبة قال فيها: "يشرفني اليوم اننا وضعنا اكليل الجمهورية اللبنانية على نصب الشهداء، انها مبادرة قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حتى نتذكر هذا النهار، وكي يكون شهداء لبنان شهداء كل الذين سقطوا دفاعا عن حرية لبنان واستقلال، وحفاظا على سلامة اراضيه وسيادة الدولة اللبنانية".

ثم التقطت الصورة التذكارية، واختتم الاحتفال.

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تغريدات ومواقف

وغرد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عبر"تويتر" بالقول: "6 ايار 1916، اعدم السفاح جمال باشا أصحاب الكلمة الحرة في وسط بيروت ضمن جلجلة تعليق المشانق بين عامي 1915 و1917 تزامنا مع سقوط 200 الف شهيد في حرب التجويع على لبنان. 6 أيار عيد الشهداء ومحطة وفاء فأعيدوا للشهداء ذكراهم. الشعوب التي لا تكرم شهداءها وتحفظ نضال ماضيها لا مستقبل لها".

وقال رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في تغريدته: "شهداؤنا فخرنا...إستشهدوا لنبقى أحرارا. لن نفرط بتضحياتهم أو نتنازل عن مبادئهم ليبقى لبنان حرا أبيا مستقلا".

من جهتها النائب رلى الطبش قالت عبر تويتر: "في ذكرى شهداء الصحافة، سيبقى لبنان منارة للحريات وتحية إلى الصحافيين المستمرين بممارسة مهنتهم رغم الصعوبات التي باتت تواجه قطاع الإعلام".

وغرد النائب مصطفى حسين قائلا: "تحية لأرواح الشهداء...بدمائهم حفظوا لبنان ...وقدموا أرواحهم فداء له ، ولنا".

وقال النائب شامل روكز: "أرواحهم نفخت الروح بلبنان، أجسادهم بنت حجر أساس الوطن، دمائهم روت تراب الوطن وبطولاتهم مجدت تاريخ لبنان. فألف تحية لشهداء لبنان وشهداء الجيش اللبناني عيد_الشهداء".

بدوره، غرد الوزير والنائب السابق بطرس حرب، عبر تويتر، قائلا: "ليتنا نبدأ بتوحيد عيد شهداء كل لبنان في 6 أيار، لئلا يبقى لكل فئة أو طائفة شهداؤها، ولئلا ننسى تضحيات من علقوا على المشانق من أجل قيام دولة لبنان الواحد. والأمانة أن لا نتقاسمه حصصا، بل أن نحافظ عليه واحدا موحدا للجميع".

أما النائب السابق أمل ابو زيد فقال: "6 ايار تاريخ لنتذكّر من إستشهدوا من اجل لبنان من اصحاب قضية وفرسان صحافة مشوا الى الشهادة منتصبي القامة دفاعاً عن إيمانهم بالحرية وبالتحرّر فإستحقوا ساحة تُكتَب بإسمهم وتخلّد ذكراهم".