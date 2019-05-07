شكرا لقرائتكم عنف طائفي في سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو - أ ف ب، رويترز | منذ 6 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:38

دعا رئيس الأساقفة الكاثوليك في سريلانكا الكاردينال مالكوم راجينث إلى الهدوء، بعدما فرضت الشرطة حظر تجوّل موقت في بلدة شهدت عنفاً بين مسيحيين ومسلمين.



جاء ذلك بعد مقتل 257 شخصاً وجرح مئات آخرين، إثر تفجيرات أحد الفصح التي نفذها متشددون إسلاميون واستهدفت كنائس وفنادق. وسُجِلت الحصيلة الأضخم للضحايا في كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو شمال العاصمة كولومبو، إذ قُتل فيها أكثر من 100 شخص.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بُثت على مواقع للتواصل الاجتماعي، مثيري شغب يرشقون حجارة على متاجر لمسلمين، وأثاثاً مدمراً داخل منازل ونوافذ مهمشة وسيارات منقلبة في نيغومبو.

ونشرت السلطات مئات من عناصر الشرطة والجيش، في البلدة حيث فرضت حظر تجوّل ليلي. كذلك حجبت الحكومة مواقع للتواصل الاجتماعي، مثل «واتساب» و«فيسبوك»، لمنع انتشار «إشاعات وتسجيلات» تسعى إلى إثارة «شغب» طائفي. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الصدامات.

وذكر ضابط بارز في الشرطة أن نزاعاً بين مجموعتين أثاره تناول الكحول، تحوّل صدامات. وأعلن جرح 3 أفراد، مشيراً الى اعتقال شخصين والتعرّف على مزيد من المشبوهين، عبر تسجيلات لكاميرات مراقبة، متوعداً بـ «ملاحقتهم».

وأعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أن الحكومة ستعوّض الأشخاص الذين خسروا ممتلكات، خلال الصدامات.

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وزار الكاردينال راجينث نيغومبو، وأجرى محادثات مع رجال دين في مسجد، داعياً الحكومة الى إغلاق الحانات في بلدة يشكّل الكاثوليك معظم سكّانها وتُعرف بـ «روما الصغيرة». وقال ناطق باسمه: «في إجراء موقت، طلب الكاردينال من الحكومة إصدار أمر بحظر بيع الكحول في نيغومبو».

وقال راجينث، في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي: «أناشد جميع الأخوة والأخوات المسيحيين، الامتناع عن إيذاء أي مسلم، لأنهم إخواننا وجزء من ثقافتنا الدينية. أرجو أن تتجنّبوا إيذاءهم وأن تحاولوا خلق روح أفضل من التفاهم والعلاقات الجيدة بين كل مكونات المجتمع في سريلانكا». وأضاف: «أناشد جميع المسيحيين والبوذيين والمسلمين التحلّي بالصبر وضبط النفس والحفاظ على السلام الذي حققناه، بعد تفجيرات عيد الفصح».

وفتحت المدارس الحكومية، بعد عطلة مطوّلة لمناسبة عيد الفصح، في ظلّ انتشار كثيف للشرطة والجيش في محيط المدارس، وقيود مشددة على ركن السيارات. ولا تزال حال الطوارئ مفروضة في سريلانكا منذ تفجيرات عيد الفصح التي تبنّاها تنظيم «داعش».

في السياق ذاته، اكتشفت الشرطة السريلانكية معسكراً في بلدة كاتانكودي شرق البلاد، يُعتقد بأن إسلاميين متورطين بالمجزرة، تدرّبوا فيه على إطلاق نار وصنع قنابل.

ويقع المعسكر في منطقة سكنية فقيرة على مشارف بلدة هي مسقط رأس زهران هاشم الذي يُعتقد بأنه العقل المدبّر للهجمات. ويحيط المنطقة التي يقع فيها المعسكر، برج مراقبة من 4 طوابق وأشجار مانغو وحظيرة دجاج وسقيفة للماعز.

وقال ضابط بارز في الشرطة، في إشارة إلى المتشددين: «أرادوا أن يجعلوا هذا المكان يبدو عادياً. إذا جاء أحدهم ليرى، سيبدو المكان مثل مزرعة. ولكن ما كانوا يفعلونه هو إرهاب». وأشار إلى أن الشرطة عثرت على ثقوب ناجمة من أعيرة نارية، في جدار على أحد جانبي المكان، إضافة إلى أنابيب طويلة يُعتقد بأنها تحوي قنابل.