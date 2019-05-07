شكرا لقرائتكم تركيا تسمح بعرض فيلم يجسد شخصية النبي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – «الحياة» | منذ 6 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 00:40

بغلاف ترتدي فيه أمرأه البياض وثمة نور ينعكس على طفل بين يديها وإلى جوارها فتاتين يتأملانه بشغف بدأ في أنقرة عرض الفيلم السينمائي «محمد» للمخرج الإيراني مجيد مجيدي وهو الفيلم الذي مُنع في دول إسلامية عدة قبل أن تسمح تركيا بعرضه.



ووصف مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح سابق لـ «الحياة» الفيلم بأنه «فيلم مجوسي وعمل عدو للإسلام»، محذّراً من تداوله ومشاهدته، قائلاً: «لأن هؤلاء غير مؤتمنين والكذب عمادهم، وهم غير صادقين في أمورهم».

وعُرض الفيلم الإيراني في بداية إطلاقه في دور السينما في طهران في كانون الثاني (يناير) 2015، وقال منتجوه حينها إنه يروي قصة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرين إلى أن موازنته تجاوزت الـ 40 مليون دولار، معتبرين إياه الأغلى كلفة في تاريخ السينما في بلادهم.

ولم يقتصر التحذير من الفيلم ورفضه على مفتي السعودية بل شمل أيضاً علماء الأزهر، إذ طالب عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر عبدالفتاح العواري بوقفه، مشيراً إلى إنه «لا يجوز شرعاً تجسيد الأنبياء».

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ويثير الفيلم منذ بداية عرضه الكثير من الجدل وفي الوقت الذي لم تسمح السعودية ومصر بعرضه في دور السينما وافقت السلطات التركية على ذلك بل وارفقته بالترجمة التركية له.

فيلم «محمد» الذي يمتد إلى 171 دقيقة لم يحظَ بقبول دولي رغم المحاولات الإيرانية لترويجه في المحافل السينمائية الدولية بل حتى أن مخرجه الذي ترشح إلى جائزة الأوسكار فشل في تحقيقها رغم الكلفة الإنتاجية العالية المزعومة.

ويروى الفيلم الذي صورت مشاهدة في مدينة قم الإيرانية قصة ولادة وطفولة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتنتهي احداثه عند بداية رحلته إلى الشام.

يذكر أن جل من قاموا بأداء الادوار في الفيلم إيرانيون من بينهم علي رضا شجاع نوري الذي قام بدور عبدالمطلب، ومهدي باكدل الذي أدى دور أبو طالب، ومينا سادتي التي أدت دور آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسارة بيات التي أدت دور المرضعة حليمة السعدية.