شكرا لقرائتكم وساطة مصرية تفرض وقفاً لاطلاق نار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، غزة، رام الله - "الحياة"، أ ف ب | منذ 6 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 00:32

اعلن في ساعة مبكرة الإثنين الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزّة، بعد اندلاع أخطر مواجهات منذ حرب العام 2014، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي "وجهة ضربة قاسية لحركتي حماس والجهاد"، لافتا إلى أن "المعركة لم تنته بعد وأنه يتم التأهب والاستعداد للمتابعة". وتوقف إطلاق صواريخ من جانب الفلسطينيين أو الغارات الإسرائيلية، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. كما رفعت الدولة العبرية القيود المفروضة على حركة المدنيين في محيط الحدود مع قطاع غزة.



وتوسّطت مصر في الاتّفاق الذي دخل حيز التنفيذ فجر الاثنين، وفق ما قال مسؤول في حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة وآخَر في حركة الجهاد الإسلامي اشترطا عدم كشف هويتيهما. كما أكّد مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه حصول الاتّفاق.

وقتل 23 فلسطينيا على الأقل، بينهم 9 نشطاء على الأقل ينتمون إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، وأربعة في الجانب الإسرائيلي.

وقال المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن اتفاق وقف اطلاق النار الجديد "تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة". ووفق المسؤول الفلسطيني فإنّ من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير".

وانتقد خصوم رئيس الوزراء الاسرائيلي وبينهم أحد أعضاء حزبه "الليكود"، اتفاق وقف اطلاق النار. ووصف رئيس هيئة الأركان السابق وخصم نتانياهو الرئيس في انتخابات 9 نيسان (أبريل)، بيني غانتس الاتفاق الذي وصفه بـ "استسلام جديد أمام ابتزاز حماس والمنظمات الإرهابية". لكن نتانياهو رد على تلك الانتقادات قائلاً إن الجيش الإسرائيلي وجهة ضربة قاسية لحركتي حماس والجهاد، لافتا إلى أن المعركة لم تنته بعد وأنه يتم التأهب والاستعداد للمتابعة.

وأضاف: "في اليومين الماضيين وجهنا ضربة قوية لحماس والجهاد الإسلامي، لقد هاجمنا نحو 350 هدفا، واستهدفنا قادة ونشطاء إرهابيين، كما تم تدمير أبراج الإرهاب، فالحملة تتطلب الصبر والحكمة التقديرية". وتابع: "الحملة لم تنته وتتطلب الصبر والحكمة والمداولات، ونحن نستعد للمتابعة، والهدف كان ولا يزال ضمان السلام والأمن لسكان الجنوب".

وقال رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" اسماعيل هنية مساء الأحد إنّ "العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهون بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل". وأضاف "دونَ ذلك، سوف تكون الساحة مرشّحة للعديد من جولات المواجهة".

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وأُطلق نحو 690 صاروخ من قطاع غزّة في اتّجاه الأراضي الإسرائيليّة منذ السبت، وفق الجيش الإسرائيلي الذي أشار إلى اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية أكثر من 240 منها. وإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى تسببت الصواريخ بإطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل وإلحاق أضرار بمنازل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ردّ عبر استهداف دبّاباته وطائراته نحو 350 موقعاً عسكريّاً لـ "حماس" و"الجهاد". ومن المواقع المستهدفة، نفق مخصّص للهجمات تابع لـ "الجهاد" يمتدّ من جنوب القطاع حتّى الأراضي الإسرائيلية، وفق الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس.

ودمرت العديد من المباني في مدينة غزة. وكشفت الأشغال العامة والإسكان، في تقرير أصدرته، الإثنين، عن "تدمير 130 وحدة سكنية في شكل كامل و700 وحدة بشكل جزئي كإحصائية أولية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد 27 مواطناً بينهم أطفال رضع ونساء وإصابة 160 آخرين وتدمير أبراج وبنايات سكنية ومواقعاً في مختلف مدن ومخيمات القطاع.

وانتشلت الاثنين طواقم الدفاع المدني وطاقم طبي في قطاع غزة جثتي فلسطيني وزوجته من تحت أنقاض منزلهما الذي دمر في غارة جوية إسرائيلية في شمال القطاع. ووفق الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة تم العثور على جثة المواطن طلال عطية أبو الجديان (48 عاما) وزوجته رغدة محمد أبو الجديان (40 عاما) جراء "استهداف الاحتلال منزلهم الواقع في حي الشيخ زايد شمال القطاع بالصواريخ". وقال القدرة: "إن أشلاء الجثتين وجدت تحت الأنقاض". ووفقا لوزارة الصحة في غزة فإن 180 مواطنا أصيبوا خلال "العدوان الإسرائيلي" بينهم عدد من "الحالات الخطيرة والحرجة".

وبمقتل الزوجين أبو الجديان يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 25، بينهم 9 نشطاء على الأقل ينتمون لحماس والجهاد. وفي الجانب الإسرائيلي، قتل أربعة أشخاص جراء اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وكانت الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد الأحد أنّ إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل. وكتب ترامب على تويتر "مرّةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخيّة القاتلة من جانب حركتَي حماس والجهاد الإرهابيّتين. نحن ندعم إسرائيل 100 في المئة في دفاعها عن مواطنيها".

في وقت طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية لأهلنا في القطاع. وقال اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ولا يمكن لأحد أن يكون حيادياً أمام صور جثث الأطفال ولا نقبل البيانات التي توازن بين المجرم والضحية".