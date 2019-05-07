55 قتيلاً بانفجار شاحنة صهريج في النيجر

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محمد عثمان - الرياض - نيامي - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 22:23

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر مقتل 55 شخصاً، في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقوداً، على بعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي.



وقال ناطق باسم الوزارة: "حصيلة الانفجار هي 55 قتيلاً و36 جريحاً. تفحّم الضحايا". وقال ناطق باسم الوزارة: "حصيلة الانفجار هي 55 قتيلاً و36 جريحاً. تفحّم الضحايا". وأفاد شهود بأن الشاحنة على سكك الحديد، لدى خروجها من المدينة. وكان أشخاص يحاولون جمع وقود متسرّب من الشاحنة، عندما حصل الانفجار.



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