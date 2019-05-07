شكرا لقرائتكم حفتر يحضّ جيشه على تلقين الخصوم درساً أعظم وأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 23:49

بنغازي، طرابلس - رويترز – حضّ قائد "قوات شرق ليبيا" (الجيش الوطني الليبي) المشير خليفة حفتر قواته التي تحاول انتزاع العاصمة طرابلس على الاستبسال في القتال وتلقين أعدائهم درساً أكبر، مشيراً إلى أن شهر رمضان شهر جهاد.



وجاءت تصريحاته بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع بعد شهر من القتال للسيطرة على العاصمة أدى إلى نزوح 50 ألف شخص وسقوط نحو 400 قتيل، كما ألحق أضراراً بالغة ببعض الأحياء الجنوبية.

وقال حفتر في تسجيل صوتي بثه الناطق باسم قواته أحمد المسماري إن رمضان لم يكن سبباً لوقف المعارك السابقة عندما سيطر على مدينتي بنغازي ودرنة شرق البلاد، مع تعزيز سلطته.

وأضاف: "أيها الضباط والجنود المقاتلين في قواتنا المسلحة والقوات المساندة أحييكم في هذه الأيام المجيدة وأشد على أيديكم وقوة عزيمتكم لتلقنوا العدو درساً أعظم وأكبر من الدروس السابقة بقوة وثبات كما عرفناكم دائماً، حتى يتم اجتثاثه من أرضنا الحبيبة، فكونوا أيها الأبطال الأشاوس رجالاً بواسل في الموعد أشداء على عدوكم مع الالتزام والحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم". ولم يشر إلى دعوة الأمم المتحدة لهدنة.

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وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت في بيان أصدرته أمس الأحد إلى هدنة تبدأ صباح اليوم الاثنين بالتزامن مع بدء شهر رمضان.

ومع إصدار الأمم المتحدة بيانها، كان بالإمكان سماع دوي نيران مدفعية من المشارف الجنوبية للعاصمة، حيث يسعى الجيش الوطني الليبي إلى اختراق دفاعات قوات طرابلس.

وعدّدت رسالة حفتر عدداً من التعليمات العسكرية بينها "رصد العدو جيداً وتهديد أماكن تواجده، والهجوم السريع والمنظم لإرباك العدو وتحقيق مبدأ المفاجأة، والحفاظ على الذخائر، خصوصاً بعد تحقيق النصر، والانتباه إلى خدع العدو وأخذ الحيطة والحذر منها، وتنظيم التعاون في ما بينكم من حيث المهام والخطوط والوقت".

ومن بين تعليمات حفتر أيضاً "الأخذ في الاعتبار طبيعة أرض المعركة وخواصها ومدى تأثيرها في العمليات الهجومية والسرعة في التقدم".

وأضاف: "يجب على القوات في حال انسحاب العدو مطاردته باندفاع قوي، وعدم السماح له بالهروب والقضاء عليه، وعلى القوات الجوية متابعة ذلك".