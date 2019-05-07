شكرا لقرائتكم محادثات عسكرية بين الجيش الأردني ووفد أميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 20:06

اجرى أمس وفد أميركي محادثات سياسية وعسكرية في الاردن.



وأفادت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان رئيس أركان الجيش الأردني الفريق الركن محمود فريحات التقى اليوم، وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة سوزان ديفيد، الذي يزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان وفق بيان صحافي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً في المجالات العسكرية والدفاعية.