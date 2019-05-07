شكرا لقرائتكم محام سابق لترامب يبدأ تنفيذ حكم بسجنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 7 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:06

بدأ مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنفيذ حكم بسجنه. جاء ذلك بعد ساعات على مطالبة ترامب روبرت مولر الذي تولى التحقيق في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، بـ «الامتناع عن الإدلاء بشهادته» أمام الكونغرس في شأن التحقيق.



كوهين الذي قال يوماً إنه مستعد لـ «تلقي رصاصة» بدل الرئيس، دخل سجناً فيديرالياً في أوتيسفيل بنيويورك. وحُكم بسجنه 3 سنوات، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما أقّر بدفعه أموالاً سراً خلال الحملة الانتخابية، لشراء صمت امرأتين زعمتا إقامة علاقة مع ترامب، ما يُعتبر انتهاكاً للقانون الانتخابي. كذلك أقّر بتهرّبه من دفع ضرائب وبكذبه على الكونغرس.

وعلى رغم ان مولر ذكر كوهين أكثر مئة مرة في تقريره في شأن «ملف روسيا»، لم تدخل النيابة أي تعديل على الحكم الصادر في حقه. وسيصبح ثاني مساعد مقرّب من الرئيس يُسجن لمدة طويلة، بعد بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، الذي حُكم بسجنه 7 سنوات ونصف سنة.

وفي مقابلة مع مجلة «ذي نيويوركر»، تساءل كوهين: «كيف (يتم الحكم عليّ) وحدي؟ لم أعمل لحساب فريق الحملة. عملت لحسابه (ترامب). كيف أكون أنا من يدخل السجن؟ لست أنا من أقمتُ علاقة مع نجمة الأفلام الإباحية»، في إشارة إلى ستورمي دانيالز.

ورأى لاني ديفيس، محامي كوهين، وجوب سجن النجل الأكبر للرئيس، دونالد ترامب جونيور، اذ أنه مَن «وقّع على الشيكين لإسكات» السيدتين. لكن البليونير النيويوركي وصف محاميه السابق بأنه «ضعيف» و»جرذ»، معتبراً انه مستعد لاختراع أكاذيب لتجنّب سجنه.

Advertisements

وطلبت لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي من مولر الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، في 15 الشهر الجاري، في شأن التحقيق الذي تولاه. وعلّق ترامب، وكتب على «تويتر»: «لم تكن هناك أي جريمة، إلا من الطرف الثاني (وهذا أمر مذهلٌ أن التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. على بوب مولر الامتناع عن الإدلاء بشهادته».

واعتبر أن الديموقراطيين في الكونغرس يريدون «إعادة» لتقرير مولر الذي لم يجزم بأن مساعي الرئيس لتعطيل التحقيق، تشكّل عرقلة للعدالة.

وبعدما وصف ترامب نائب الرئيس السابق جوزف بايدن، المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2020، بأنه «جو النائم»، نعته الأخير بأنه «مهرّج».

وخلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا في ساوث كارولاينا، تعرّض بايدن لانتقاد من أحد مؤيّديه، قائلاً: «أريدكم أن تردوا. عندما يُطلق عليكم لقباً، يجب أن تعطوه لقباً في المقابل».

وأجاب بايدن: «هناك ألقاب كثيرة قد أحبّ أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهرّج». واستدرك: «ما لا أريده هو أن يجذبني في ما يريد أن أفعله. إنه يريد أن تكون معركة مصارعة في الوحل».