شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع في صيدا حصصا رمضانية على عائلات محتاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:41

قام مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان بالتعاون مع "صندوق الزكاة في صيدا، بتوزيع اكثر من 450 حصة غذائية على العائلات المحتاجة المشمولة بتقديمات صندوق الزكاة في المدينة، وذلك ضمن حملة المركز لتوزيع مواد غذائية لعائلات محتاجة.



وتم توزيع هذه المساعدات الغذائية في حضور ممثلين عن مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس صندوق الزكاة في صيدا عفيف مكاوي الذي تقدم بإسم الصندوق "بالشكر الجزيل الى المملكة العربية

وتم توزيع هذه المساعدات الغذائية في حضور ممثلين عن مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس صندوق الزكاة في صيدا عفيف مكاوي الذي تقدم بإسم الصندوق "بالشكر الجزيل الى المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية لدعمهم المستمر" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع في صيدا

حصصا رمضانية على عائلات محتاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.