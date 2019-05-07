شكرا لقرائتكم معسكر مادورو يستعد لرفع الحصانة عن نواب معارضين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 23:08

كراكاس - أ ف ب - تستعد الجمعية التأسيسية، الموالية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لرفع الحصانة عن نواب تتهمهم بدعم تمرد عسكري فاشل الأسبوع الماضي.



Advertisements

وقال رئيس الجمعية ديوسدادو كابيّو إن "النيابة بدأت تحقيقها، وكل طلبات رفع الحصانة البرلمانية تصل إلى الجمعية. واضح أننا سنصوّت برفع اليد لرفع الحصانة البرلمانية عن جميع الذين شاركوا في هذا العمل"، مشدداً على ضرورة "تحقيق العدالة".

وأنشأت الحكومة هذه الجمعية عام 2017، بعد خسارة الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات النيابية، لمصلحة المعارضة التي سيطرت على البرلمان. وباتت الجمعية بديلاً من البرلمان الذي يرأسه زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وبعد أسابيع على الانتخابات التي نُظمت أواخر عام 2015، أعلنت المحكمة العليا الموالية لمادورو، البرلمان في حال "تمرد" واعتبرت كل قراراته "لاغية". كذلك رفعت الجمعية التأسيسية الحصانة عن غوايدو.

وأعرب نواب معارضون دعمهم دعوة وجّهها غوايدو الى الجيش للتمرّد على مادورو، علماً ان الأخير أكد "إفشال مناوشات انقلابية"، متعهداً معاقبة "الخونة".