شكرا لقرائتكم أوجلان يدعو «قسد» إلى تفادي الصراع في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، اسطنبول - «الحياة»، رويترز | منذ 8 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 20:04

وجه مؤسس وزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، رسالة إلى قوات سورية الديموقراطية (قسد)، التي تشكل أساسها «وحدات حماية الشعب» الكردية، داعيا إياها إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا.



وقال بيان قرأه اثنان من محامي عبد الله أوجلان انه دعا اليوم الاثنين: «قسد إلى السعي لحلول في سورية بأساليب أخرى غير الصراع».

وأوجلان مسجون في تركيا منذ العام 1999. وقرأ المحاميان البيان في مؤتمر صحافي وقالا إنه سُمح لهما بلقاء موكلهم لأول مرة منذ تموز (يوليو) عام 2011.

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وأضاف المحاميان أنه دعا أيضا «قسد إلى أن تضع في الحسبان الحساسيات التركية في سورية».

وتأتي رسالة أوجلان في الوقت الذي تشهد فيه شمال سورية تصعيدا مستمرا بين تركيا من جهة و«وحدات حماية الشعب» الكدرية من جهة أخرى، حيث أعلنت الحكومة التركية مرارا نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات وباقي أراضي سيطرتهم بمحافظة حلب.

وأصدرت السلطات التركية، في البداية، حكما بإعدام الزعيم والمؤسس لـ «حزب العمال الكردستاني»، لكنها خففت لاحقا العقوبة إلى السجن المؤبد، تحت ضغط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة إلى نيل عضويته.

وتوصلت أنقرة و«حزب العمال الكردستاني» إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار تم تطبيقه عام 2013، لكن هذه الهدنة انهارت في يوليو 2015.