شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني عراقي: اعتقال اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمني عراقي أن قوة أمنية اعتقلت اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك.
وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن : "قوة أمنية تمكنت من اعتقال اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك".
وأضاف المصدر أنه "تم تسليم المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهما".
وكان مصدر أمني عراقي أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ثلاثة عناصر في الشرطة الاتحادية قتلوا، وأصيب اثنان اخران بهجوم لـ"داعش" في منطقة شوان
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