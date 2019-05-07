"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 20 من الجيش اليمني في مواجهات على حدود السعودية

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، عن مصدر عسكري أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة، نفذوا عملية هجومية من مسارين على مواقع للجيش في جبهة المصلوب غرب الجوف.

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ووفقاً للمصدر، أوقعت العملية الهجومية 20 قتيلا وجريحا في صفوف الجيش وإعطاب آلية عسكرية.

وأشار المصدر إلى استهداف مدفعية "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة، تعزيزات للجيش ما أدى إلى إلحاق خسائر بقواته.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.