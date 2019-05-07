السعودية تطالب بمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

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وقالت المملكة أن هذه المنطقة "هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
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جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 (قضايا إقليمية محددة وتنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995)، بالأمم المتحدة، التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سعـود بن بدر بن سعـود بن عبدالعزيز عضو وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الأمير سعود بن بدر إن "وفد المملكة يؤيد ما جاء في بياني المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يعد من أهم أهداف وغايات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل".
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