شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر مبالغ الضمان الاجتماعي على دعم «حساب المواطن»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أن المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يتم الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

وقال “حساب المواطن”؛ رداً على استفسار عبر حسابه في “تويتر”: إن برنامج الدعم منفصل عن الضمان الاجتماعي، ولا يؤثر ذلك على “حساب المواطن”، ولا يلزم التحديث لمستفيدي الضمان.