شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. تسجيل 40 ألف معلم ومعلمة في «البرامج الصيفية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة التعليم أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية من المعلمين والمعلمات تجاوز 40 ألفاً خلال 24 ساعة فقط من فتح باب التسجيل.

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وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التسجيل مستمر للمعلمين والمعلمات في البرامج التدريبية الصيفية، حتى اكتمال المقاعد المخصصة.

ويسعى مشروع البرامج الصيفية للمعلمين والمعلمات إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، بالإضافة إلى تحسين نواتج التعلم وتجويدها من خلال توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة.

ويعد هذا المشروع تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وجاء إطلاقه دعماً لتوجهات وزارة التعليم نحو تحسين مخرجات التعليم.