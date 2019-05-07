شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «هيئة تنظيم الكهرباء» للمستهلكين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكَّدت هيئة تنظيم الكهرباء، أمس الاثنين، على حقوق المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، حتى في حالة عدم سداد الفواتير.

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وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا يحق فصل التيار الكهربائي؛ لعدم السداد خلال شهر رمضان المبارك”.