«رواق رمضان» يعود إلى منارة السعديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفي «منارة السعديات» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي للعام الثاني على التوالي بليالي شهر رمضان المبارك من خلال فعالية «رواق رمضان» في الفترتين من 9 إلى 12 مايو الحالي ومن 15 إلى 18 من الشهر نفسه والتي ترحب بأفراد المجتمع في تجربة رمضانية معاصرة، وتقدم برنامجاً مليئا بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وتتضمن الفعالية تشكيلة متنوعة من الأنشطة، منها ألعاب إلكترونية وتقليدية، وورش تفاعلية، وعروض فنية، ومجلس، وسوق ومأكولات موزعة في أركان الرواق.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي مدير منارة السعديات: يعود «رواق رمضان» مجدداً ليحتفي بالطابع الاجتماعي الذي يسود الشهر الفضيل من خلال أجواء حيوية ومعاصرة، تمزج الفنون والابتكار في سلسلة من الأنشطة الثقافية التفاعلية التي تشجع على التواصل الاجتماعي والتعبير عن المواهب الإبداعية، سعياً إلى تعزيز الدور الذي تلعبه منارة السعديات كمركز ثقافي مجتمعي نابض.

يتيح الرواق تجربة تذوّق مختارات من المأكولات من عربات الطعام الموجودة في الحديقة بمنارة السعديات، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة في سوق مربد. ويتمكّن الزوار هذا العام من المشاركة في تجارب جديدة من خلال أنشطة وحوارات تتناول مواضيع متنوعة، أبرزها عادات المجلس، القهوة، قيم التسامح والتصوير الفلكي، وعروض فنية مثل عرض فن المالد التراثي.