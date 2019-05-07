الأسهم تبدأ الصوم.. سيولة شحيحة.. وتراجع «القيادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على تراجعات جديدة في أولى جلسات رمضان، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها من مختلف القطاعات، وفي مقدمتها «العقار والبنوك والاتصالات»، ولاسيما القيادية منها، فيما شهدت أسهم التأمين عمليات جني أرباح سريعة عقب يوم واحد من الارتفاعات القوية.

هبط مؤشر سوق دبي 0.7% بضغوط من «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، فيما تراجعت أسهم «أبوظبي الأول» و«التجاري» و«اتصالات» بمؤشر «أبوظبي» 1.54%.

وبلغت السيولة الكلية في السوقين 1.45 مليار درهم، منها 1.24 مليار درهم في أبوظبي، و178 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 659.8 مليون سهم، توزعت بواقع 538.8 مليون سهم في أبوظبي، و121 مليون سهم في دبي.

وجرى تداول أسهم 56 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وجاء ذلك من خلال 3930 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2733.45 نقطة، متأثراً بالضغوط على أسهم العقار والتأمين والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وهبط قطاع العقار بنسبة 1.14% مع هبوط سهم «إعمار العقارية» 0.64%، و«إعمار للتطوير» 0.55%، و«ديار» 1.63%، و«الاتحاد العقارية» 1.07%، و«داماك» 5.74%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.5% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.72%، في مقابل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.42%.

وتعرضت أسهم قطاع التأمين لعمليات جني أرباح سريعة مع تراجع «سلامة» 4.15%، و«دار التكافل» 7.69%، و«أمان» 5.45%.

وانخفض قطاع الاستثمار أكثر من 1% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.46%، و«شعاع كابيتال» 0.5%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.2% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 3.03%، وذلك أمام نزول «أرامكس» 1.5% و«الخليج للملاحة» 1.46%.

من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 5146.12 نقطة، بفعل انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والخدمات والتأمين.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.9% نتيجة نزول «أبوظبي الأول» 2.25%، و«التجاري» 1.15%. وتراجع قطاع الاتصالات 1.08% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما نزل قطاع العقار بنسبة 2.2% بفعل نزول سهم «الدار» 2.23%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.78%. وانخفض قطاع الاستثمار 1.9% بضغط من انخفاض «إشراق» 1.91%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.77% بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.76%، و«طاقة» 4.94%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 39.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.69 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 25.2 مليون درهم، ليغلق عند 5.14 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» مع استقطابه 23 مليون درهم من التداولات، وأقفل عند 11.95 درهم.

وتركزت التداولات في أبوظبي، على سهم «واحة الزاوية» المدرج في منصة «السوق الثانية»، بقيمة 1.15 مليار درهم، وأغلق مستقراً عند 2.3 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 47.2 مليون درهم، وأغلق عند 15.64 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 24.6 مليون درهم، مغلقاً عند 9.45 درهم.

وسجل سهم «تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 5.52% وأغلق عند 1.53 درهم، وعلى العكس، نزل سهم «أجليتي» بنسبة 9.94% إلى 7.07 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «طاقة» بارتفاعه 4.94% مغلقاً عند 0.85 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «دار التمويل» التراجع الأكثر بنسبة 10% مغلقاً عند 1.44 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 26.87 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و3.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 30.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 24 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و6.6 مليون درهم محصلة بيع العرب.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ نحو 7 ملايين درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 17.85 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون نحو التسييل في دبي بصافي استثمار بلغ 7 ملايين درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي، ب17.85 مليون محصلة شراء.