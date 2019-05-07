مساعدات قطرية بقيمة 480 مليون دولار للفلسطينيين

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي "خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية".

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وأشارت إلى أنه تم تخصيص "مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة".

وأشار البيان إلى أن "دولة قطر تدعو المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولا ومنظماتٍ الى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها".

وتابع "كما تؤكد دولة قطر التزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة".