مساعدات قطرية بقيمة 480 مليون دولار للفلسطينيين

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وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي "خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية".
© REUTERS / POOL
وأشار البيان إلى أن "دولة قطر تدعو المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولا ومنظماتٍ الى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها".
وتابع "كما تؤكد دولة قطر التزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة".
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