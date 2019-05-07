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شكرا لقرائتكم خبر عن يمكنكم إنجاز أعمالكم إلكترونياً.. 6 خدمات مهمة تقدمها «التجارة» خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يمكن للعملاء إنجاز الأعمال إلكترونياً على مدار الساعة، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال قنوات الاتصال التي توفرها الوزارة.
ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، الخدمات التي يمكن تقديمها خلال رمضان وهي حجز اسم تجاري، تقديم بلاغ، أو إصدار شهادة منشأ وإصدار تراخيص تخفيضات، وعقود التأسيس للشركات، واستخراج وتجديد وتعديل وتشطب السجل التجاري.
وأضافت أنه يمكن التواصل على مدار الساعة من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900، أو تطبيق بلاغ تجاري، أو حساب تويتر”، ومركز اتصال قطاع الأعمال”.
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