واقعة صادمة.. «رصاصة طائشة» تخترق منزل مواطن بالطائف (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف: فوجئ مواطن يسكن في أحد أحياء الطائف برصاصة طائشة تخترق سقف منزله. وأظهر مقطع فيديو متداول، الرصاصة التي اخترقت سقف منزل المواطن، وسقوط الرصاصة على الأرض. Advertisements وأبدى المواطن غضبه، وناشد الجهات المعنية بتشديد الرقابة على تلك الأسر التي تحتفل بإطلاق الرصاص.

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