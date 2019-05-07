"من غير مكياج".. 7 نصائح للظهور بوجه مشرق خلال نهار رمضان

مع استقبال شهر رمضان المبارك، تقع بعض الفتيات في حيرة الخروج من المنزل دون وضع مستحضرات التجميل، نظرا لظهورهن بوجه باهت، وملامح شاحبة، بسبب قلة شرب الماء، وطول عدد ساعات الصيام.

إليكٍ نصائح للظهور بوجه مشرق خلال الصيام، دون مكياج، وفقًا لـ BOLD SKY:

- تناولي الماء بشكل كبير، في الفترة بين الإفطار والسحور، لتعويض جسدك وبشرتك عن قلة الماء الموجودة خلال ساعات الصيام.

- تناولي الخضروات الطازجة، وخاصة الورقية، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

- قومي بتكثيف العناية ببشرتك، من خلال وضع الوصفات الطبيعية، مع تمرير مكعبات الثلج وماء الورد يوميًا على بشرتك.

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- قللي من تناول القهوة والمشروبات الغازية، والكافيين عمومًا، لمساعدتهم في إرهاق البشرة.

- تناولي المكسرات، لاحتواءها على الأحماض الدهنية، التي ترطب بشرتك.

- حاولي إن تأخذي ساعاتك الكافية من النوم، من 6 لـ 8 ساعات.

- اعتمدي على وضع واقي الشمس، ومرطب الشفاه صباحًا، عند النزول.