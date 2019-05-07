الأمير محمد بن سلمان وبومبيو يستعرضان المستجدات الدولية

اسماء السيد - جدة: تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
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