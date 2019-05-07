الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري انتهك مياهها الاقليمية

اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: قالت الإمارات يوم الاثنين، إنها أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الاقليمية في 30 أبريل الماضي وعلى متنه أربعة عسكريين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): " أفرجت دولة الإمارات اليوم عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل "قطري الجنسية" ووكيل عريف سعيد ناصر المري " قطري الجنسية " ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي " فلسطيني الجنسية" وجندي فايز تلكوم "هندي الجنسية".
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.
إلا أن أي إعلان عن توقيف الزورق لم يصدر من قبل.
ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.
وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب"، الأمر الذي ترفضه قطر.
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