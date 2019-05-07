شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أنه خلال الاتصال تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

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