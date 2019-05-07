البحرين تكشف تفاصيل وأسباب اتصال رئيس الوزراء وأمير قطر

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير شؤون مجلس الوزراء قوله إن "الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأمير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين".

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وتابع "ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".

وصدر بيان عن ديوان رئيس الوزراء أكد فيه أن "الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط".

يشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

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وذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية (قنا) في تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رئيس وزراء البحرين هنأ أمير قطر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويعد هذا الاتصال هو الأول بين أمير قطر وأحد قادة البحرين، منذ أزمة المقاطعة بين الدوحة ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو عام 2017.

​وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، وتسببت في توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.

وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.