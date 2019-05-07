مقتل وإصابة ٤ من عناصر الشرطة العراقية بهجوم مسلح شمال البلاد

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "اعتداء إرهابي على أحدى نقاط الحراسة التابعة إلى قيادة قوات الشرطة الاتحادية في منطقة التون كوبري بين محافظتي كركوك واربيل، ما أدى إلى استشهاد ٣ وإصابة اخر من الشرطة الاتحادية".

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