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3 برقيات من البحرين إلى الملك سلمان وولي عهده

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كما بعث كلا من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، برقية تعازي إلى الملك سلمان وولي عهده، في وفاة الأميرة ، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

© AFP 2019 / STR

وأعرب الملك حمد بن عيسى "عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، سائلا جلالته الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته".

وأعرب ولي العهد البحريني في البرقية "عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في وفاة الأميرة حصة بنت سعود".

وذكر بيان وكالة أنباء البحرين، أن رئيس الوزراء "بعث ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيدة الراحلة".

وأصدر الديوان الملكي بيانا، صباح اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأميرة، حصة بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.

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