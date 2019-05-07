3 برقيات من البحرين إلى الملك سلمان وولي عهده

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كما بعث كلا من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، برقية تعازي إلى الملك سلمان وولي عهده، في وفاة الأميرة السعودية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.
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وأعرب ولي العهد البحريني في البرقية "عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في وفاة الأميرة حصة بنت سعود".
وذكر بيان وكالة أنباء البحرين، أن رئيس الوزراء "بعث ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيدة الراحلة".
وأصدر الديوان الملكي بيانا، صباح اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأميرة، حصة بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.
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