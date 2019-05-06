الهلال الأحمر التركي يقيم برنامج إفطار لـ500 صائم في أربيل

أربيل / مازن بقال/ الخليج 365

أقامت جمعية الهلال الأحمر التركية، الاثنين، برنامج إفطار لأكثر من 500 شخص في مدينة أربيل العراقية، باليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وحضر برنامج الإفطار كل من القنصل التركي في أربيل هاكان قره جاي، ومحافظ أربيل نوزاد هادي، والنائب التركماني في البرلمان العراقي آيدن معروف.

وهنأ قره جاي المواطنين العراقيين والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم.

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وأشاد القنصل التركي في تصريح صحفي، بجهود جمعية الهلال الأحمر التركي في تقديم مساعداتها للمحتاجين في العراق، مشيرا أن الجمعية تقدم مساعداتها الرمضانية في 38 دولة.

بدوره، أوضح مراد بلغيلي منسق الهلال الأحمر في العراق، أنهم بدؤوا بتقديم وجبات إفطار رمضانية في 40 نقطة بـ 38 دولة حول العالم في اليوم الأول من رمضان.

وأشار بلغيلي، أنهم يستهدفون تقديم وجبات الإفطار في رمضان لنحو 14 مليون شخص، مؤكدا على مواصلة مساعداتهم الإنسانية على مدار العام.



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