المرور: المعرفة الصحيحة بأفضلية المرور تحقق السلامة

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صحيفة الخليج الالكترونية
نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابها الرسمي في تويتر، أشارت فيه إلى عددٍ من الحالات تحقق السلامة المرورية لدى سالكي الطرق.
وأكدت الإدارة من خلال هذا الإنفوجرافيك أن المعرفة الصحيحة بإعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى، مهمة في تحقيق السلامة المرورية.
وجاء من بين هذه الحالات: إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، بالإضافة للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.
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