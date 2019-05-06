شجرة الجاكرندا تزين حدائق و طرقات ابها

الخليج - سلمى القحطاني

تزدان حدائق وشوارع مدينة أبها بأكثر من 10 الاف شجرة من الجاكرندا ذات اللون الجذاب والرائحة الجميلة .

حيث تشكل هذه الشجرة لوحة جمالية خلابة في مدينة أبها ، وتحظى بإعجاب السياح والزوار من داخل وخارج المملكة .

وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الجاكرندا من الأشجار المتساقطة الأوراق، وأوراقها مركبة ريشية فردية متقابلة، و وريقاتها متطاولة ذات قمة حادة، وذات لون أخضر فاتح وأزهارها أنبوبية بنفسجية اللون تظهر في الربيع قبل ظهور الأوراق و تتميز بأنها تزهر قبل نمو اوراقها و تبقى فترة ازهارها لمدة تصل الى ثمانية أسابيع .

وتعد شجرة الجاكرندا من أجمل أشجار الزينة في العالم و تعتبر البرازيل موطنها الأصلي .

فيما تتميز شجرة الجاكرندا بكونها متساقطة الأوراق و يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار وتتراوح المعمرة منها إلى 20 متراً .

Advertisements

بينما تأخذ أزهارها الشكل البوقي و اللون بنفسجي، وتنمو بشكل أكثر في المناطق المناخية، وتنمو هذه الشجرة بشكل سريع.

و لفت الحميدي الى ان الشجرة يوجد منها اكثر من 45 نوع ما بين أشجار و شجيرات و تتكاثر بالبذرة وهي سريعة النمو و يصل ارتفاعها إلى 15 متراً، وتزرع للظل والتزيين في الشوارع وفي الحدائق العامة.

فيما تزهر الشجرة في شهر مايو من كل عام ويتم إكثارها تلقائياً بالبذور داخل المشتل ويوجد الكثير منها في أبها و حدائقها العامة و طرقاتها حوالي 10 الاف شجرة.

مؤكدا اهتمام أمانة منطقة عسير بهذه الشجرة كغيرها من الأشجار التي تزين المنطقة، وتزرع بشكل دوري .

الجدير بالذكر فإن اهتمام الأمانة بزراعة هذه الشجرة جاء تعزيز ا لزيادة المسطحات الخضراء في الحدائق و المرافق العامة ضمن مبادرة ” تشجير مدينة أبها” حيث تم إضافة 3 الاف شجرة من الجاكرندا على طرق الملك عبدالله و ساحات حي المروج .