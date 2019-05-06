الكويت.. فني ميكانيكي يلقى مصرعه تحت عجلات طائرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
لقي فني ميكانيكي يعمل في شركة الخطوط الجوية الكويتية مصرعه جراء دهسه من قبل طائرة تابعة للشركة أثناء تحركها على أرض المطار.
وأظهرت صورٌ الضحية وهو ملقى على أرض المطار تحت الطائرة، حيث كانت الطائرة في حالة سحب من قبل إحدى الآليات المخصصة لهذه المهام.
وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أن «حادثا أليما» وقع لأحد الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية أدى إلى وفاته وذلك اثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار الى مبنى الركاب 4 بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا حول الموضوع من قبل السطات الرسمية المعنية لمعرفة اسباب وقوع الحادث الذي أدى الى الوفاة.
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