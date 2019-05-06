إغلاق 699 منشأة غذائية لعدم استيفاء الشروط الصحية في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة العامة لصحة البيئية جولاتها الميدانية الرقابيّة على المنشآت الغذائية بمكة المكرمة للإرتقاء بمستوى الصحة العامة وتقديم غِذاء صحي آمن، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بضرورة تكثِيف الحملات التصحيحية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالعاصمة المقدسة.

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هذا وقد كشفت الأمانة، أخيراً، عن زيارة 8318 منشأة غذائية شملت عدداً من المطاعم و المحلات و الكافتيريات و محلات الوجبات السريعة و الأكشاك، و تم التركيز على مطاعم المأكولات و المشروبات الشعبيّة، إضافةً إلى زيارة المراكز التجارية و الأسواق و مطاعم الفنادق.

من جانبهِ أوضح مدير عام صحة البيئة الطبيب بشير مصطفى أبو النجم بأن الجولات التفتيشية الأخيرة شارك فيها 120 مراقباً صحياً من الأمانة، مبيناً أنه تم إغلاق 699 منشأة لعدم استيفاء الشروط الصحية المطلوبة، فيما جرى إنذار 1698 منشأة لتصحيح أوضاعها بشكل عاجل.