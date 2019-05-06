المملكة تطالب المجتمع الدولي بإخلاء #الشرق_الأوسط من الأسلحة النووية

صحيفة الخليج الالكترونية

طالبت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنها مسؤولية جماعية دولية.

وحثت المملكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، للإيفاء بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة.

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وخلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي للعام ٢٠٢٠، أكد عضو وفد المملكة المشارك الأمير سعود بن بدر آل سعود، أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة في العالم لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت المملكة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل؛ كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، مشددة على أهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 & 689.