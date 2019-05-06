شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.