شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحدد قواعد عبور الطرق للمشاة والمركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن القواعد المحددة لأفضلية عبور الطرق؛ لتحقيق السلامة المرورية، موضحة أن أفضلية العبور تبدأ بالمشاة وتنتهي بالقادمين من الاتجاهات الأخرى.

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ترتيب أفضلية العبور يشمل المشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، ويليهم المركبات القادمة من اليمين في تقاطع متساوي الأفضليات، والمركبات على الطرق الرئيسية، ثم المركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف.

وتضمنت أولية المرور، وسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المخصصة لها، ومركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، ويليها المركبات المارة بالمسار المراد الانتقال إليه في حالة السير بمحاذاتها، كما تعطي أولوية المرور لمن كان في طريق مفتوح في حالة إغلاق جزء من الطريق، والمركبات التي بداخل الدوار.